Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Kindergarten - Geld entwendet

Titz (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag geriet ein Kindergarten in Jackerath in den Fokus von Einbrechern.

Am Donnerstagmorgen um 06:55 Uhr betraten Mitarbeitende den Kindergarten in der Friedhofsstraße und erlebten eine böse Überraschung. Offenbar war in der vergangenen Nacht eingebrochen worden. Der oder die Täter hatten ein Fenster aufgehebelt und sich so Zugang zum Objekt verschafft. Sie hebelten eine Zwischentür und einen Schrank auf und entwendeten Bargeld. Das Gebäude verließen sie vermutlich durch ein anderes Fenster, das sie von innen öffneten.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt. Zeugen, die in der Zeit von Mittwoch, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 06:55 Uhr, verdächtige Beobachtungen im Bereich der Friedhofsstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

