Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Winden: Unfallflucht schnell aufgeklärt

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 09.09.2021, gegen 22 Uhr, befuhr ein im Ausland zugelassener, kleiner Lkw die Hauptstraße in Winden. Nach Zeugenangaben blieb das Fahrzeug mit dessen Planenaufbau an einer Hausecke hängen und verursachte einen Sachschaden.

Die von Zeugen sofort verständigte Polizei konnte den betreffenden Lkw und so auch den Verantwortlichen des verursachten Schadens noch im Rahmen der Fahndung recht schnell antreffen, sodass die Schadenersatzforderung des Hauseigentümers nun einen Adressaten hat.

Noch in der Nacht musste der Verantwortliche zur sogenannten "Sicherung des Strafverfahrens" eine Kaution bei der Polizei bezahlen. Der Sachschaden am Lkw dürfte sich auch auf mehrere tausend Euro belaufen.

