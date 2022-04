Polizei Düren

POL-DN: Wohnmobil geklaut - Zeugen gesucht

Titz (ots)

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag wurde in Jackerath an ein Wohnmobil entwendet. Ein weiteres in der Nähe geparktes Fahrzeug wies Hebelspuren auf.

Am Donnerstag um 16:15 Uhr fiel auf, dass das Wohnmobil fehlte, das am Vortag um 18:00 Uhr noch geparkt in der Huppelrather Straße stand. Es befand sich auf einem separaten Parkstreifen in Richtung L241 rechts der Fahrbahn. An dem Wohnmobil der Marke FIAT (Modell BT7441) war zum Zeitpunkt des Diebstahls das amtliche Kennzeichen JÜL-JJ177 angebracht. Auf der anderen Straßenseite war zudem ein blauer FIAT Pkw geparkt, an dem die Fahrertür aufgehebelt wurde. Im Bereich des Lenkrades hingen mehrere Kabel herunter. In diesem Fall scheiterte der Diebstahlversuch offensichtlich.

Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Huppelrather Straße gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Wohnmobils geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 mit der Leitstelle in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell