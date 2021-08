Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchte Körperverletzung in Wildeshausen +++ Spekulationen im Internet

Delmenhorst (ots)

Bereits am Montag, 23. August 2021, ereignete sich gegen 18:45 Uhr eine versuchte Körperverletzung im Burgpark an der Wittekindstraße in Wildeshausen.

Ein 12-Jähriger aus Dötlingen schilderte, dass er sich zum Tatzeitpunkt mit seinem Fahrrad auf dem Burgberg befunden habe. Die zwei bislang unbekannten Täter seien in einer Gruppe von Jugendlichen in dem Park unterwegs gewesen und hätten den Jungen angesprochen. Im Anschluss hätten sie diesen von seinem Fahrrad geschubst und gegen seinen Kopf geschlagen. Der 12-Jährige blieb, eventuell aufgrund eines getragenen Fahrradhelmes, unverletzt. Die Täter seien geflüchtet.

Im zeitlichen Zusammenhang wurde eine weitere, ähnlich geschilderte Tat polizeilich angezeigt.

Die Polizei Wildeshausen befindet sich aktuell in laufenden Ermittlungen und bittet in diesem Zusammenhang von den derzeit fortlaufenden Spekulationen in den sozialen Netzwerken Abstand zu nehmen. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden stattdessen gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, unter der Telefonnummer 04431/941-0, in Verbindung zu setzen.

