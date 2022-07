Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht vom 20.07.2022

Goslar (ots)

Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Am Di., 19.07.22, gegen 14.20 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Motorradfahrer aus Salzgitter mit seiner Kawasaki 900 die L 500, aus Lutter kommend in Richtung Upen. In Ostharingen bog aus dem Weddeweg ein 38-jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine mit 2 Anhängern nach links auf die L 500 ein. Der Motorradfahrer geriet unter den zweiten Anhänger und wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Göttingen geflogen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca 5000 Euro.

