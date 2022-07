POL-NMS: 220704-1-pdnms Schwerer Motorradunfall in Nortorf

Neumünster (ots) - Am 23.06.2022 gegen 22.45 Uhr war ein 23 jähriger PKW Audi Fahrer auf dem Looper Weg, aus Richtung Loop kommend, unterwegs. An dem schwarzen Audi war zu dem Zeitpunkt vorne rechts der Reifen platt, der unter Alkohol stehende 23 jährige Fahrer fuhr auf der Felge in Richtung Neumünster. Den kaputten PKW ließ der Fahrer dann zunächst am Looper Weg ...

mehr