POL-NMS: 220627-2-pdnms Polizei; dein Freund und Handyretter

Brügge ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Am 26.06.2022 gegen 12.05 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad, der Fahrer des Motorrades wurde bei dem Unfall lebensgefährlich auf der Kreisstraße 89 in Brügge verletzt. Ein 50 jähriger Motorradfahrer missachtete an der Kreisstraße 89 in Brügge die Vorfahrt eines PKW, als er in einen Kreuzungsbereich einfuhr. Der PKW ...

mehr