Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 21.07.2022

Goslar (ots)

Braunlage

- Einbruch in Autohaus

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 19.07.2022, 20:00 Uhr und Mittwoch, 20.07.2022, 04:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Autohaus in der Bodestraße ein. Beim Durchsuchen der Räumlichkeiten entwendeten sie einige Wertgegenstände. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Die Polizei Braunlage hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 05520 / 93260 zu melden.

Goslar / Oker

- Aufmerksamer Anwohner verhindert Einbruch

Am 20.07.2022, gegen 02:30 Uhr, drangen zwei männliche Personen widerrechtlich auf das Gelände eines Unternehmens in der Harzburger Straße ein und durchsuchten es nach Diebesgut.

Hierbei wurden sie von einem aufmerksamen Anwohner beobachtet, welcher umgehend die Polizei verständigte.

Im weiteren Verlauf konnten die beiden Tatverdächtigen Männer im Alter von 30 und 41 Jahren durch die alarmierten Polizeibeamten noch vor Ort vorläufig festgenommen werden.

Nach Prüfung von möglichen Haftgründen und weiteren durchgeführten Ermittlungen wurden die beiden Männer nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Eine Untersuchungshaft wurde nicht angeordnet.

Langelsheim

- betrunken Verkehrsunfall verursacht

Ein 22-jähriger Langelsheimer befuhr mit seinem PKW VW am 20.07.2022, um 22:30 Uhr, die Rosenstraße in Fahrtrichtung Braunschweiger Straße. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Traktor zusammen. Der 22-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten eine Alkoholisierung des jungen Mannes fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Im weiteren Verlauf wurde daher von einem Arzt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Der Gesamtschauen wird nach ersten Ermittlungen auf 8.000 Euro geschätzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bad Harzburg

- Ermittlungen nach Brand einer Waldfläche

Am 20.07.2022, gegen 11:00 Uhr, wurde der Polizei eine Rauchentwicklung im Waldgebiet im Bereich "Am Elfenstein" bei Bad Harzburg gemeldet.

Bei der in Brand geratenen Fläche handelte es sich um mehrere Hundert Quadratmeter Waldboden. Diese wurde durch die über 50 eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr abgelöscht, sodass glücklicherweise kein größerer Sachschaden entstand.

Die durch die Polizei Bad Harzburg eingeleiteten ersten Ermittlungen vor Ort werden von dem jetzt zuständigen 1. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar übernommen.

Zur Brandursache gibt es derzeit noch keine näheren Erkenntnisse. Personen, die sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung machen können, werden gebeten, sich unter der 05321 / 3390 zu melden.

i.A. Brych, PK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell