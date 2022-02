Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert gefahren

Rohr (ots)

Beamte der Meininger Polizei kontrollierten Donnerstagabend einen 42-jährigen Mercedes-Fahrer in der Hauptstraße in Rohr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,77 Promille und der wenig später in der Dienststelle durchgeführte gerichtsverwertbare Test zeigte sogar 1,0 Promille. Der Mann erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und weiterfahren durfte er auch nicht mehr.

