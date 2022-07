POL-GS: Pressemeldung der PI Goslar vom 22.07.2022

Goslar (ots) - Braunlage - Einbruch in Autohaus Im Zeitraum zwischen Dienstag, 19.07.2022, 20:00 Uhr und Mittwoch, 20.07.2022, 04:00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Autohaus in der Bodestraße ein. Beim Durchsuchen der Räumlichkeiten entwendeten sie einige Wertgegenstände. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei Braunlage ...

