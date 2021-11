Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 20./21.11.2021 ++

Lüneburg (ots)

Pressemeldung PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen - 20./21.10.2021 ++

- Landkreis Lüneburg -

Einbruch in Einfamilienhaus

Am Freitag, zwischen 16:45 und 23:00 Uhr, brach ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus im Ahornweg in Vögelsen ein. Er hebelte eine Terrassentür auf, drang in das Haus ein und durchsuchte sämtliche Räumlichkeiten. Der Täter entwendete Uhren und Bargeld und konnte unerkannt flüchten.

Pkw aufgebrochen

Am Samstag, in der Zeit zwischen 15:45 und 20:25 Uhr, brach ein unbekannter Täter in einem Parkhaus in der Soltauer Straße in Lüneburg in einen Pkw ein. Er schlug eine Seitenscheibe ein und entwendete eine geringe Menge Münzgeld. Mögliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer 04131/8306-2215 entgegen.

Beeinflusst am Steuer

Am Samstag, gegen 02:20 Uhr, fiel im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Straße Am Alten Eisenwerk in Lüneburg auf, dass der 30-jährige Fahrer eines Hyundai unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Mann wurde für eine Blutentnahme zur hiesigen Polizeiwache verbracht. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Am Samstag, gegen 19:10 Uhr, stürzte ein 63-jähriger Mann in der Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße in Lüneburg mit seinem Fahrrad auf den Gehweg. Er pustete 1,9 Promille. Auch bei ihm wurde Blut entnommen und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Beleidigung nach einem Verkehrsunfall

Am Freitag, gegen 16:30 Uhr, beschädigte ein 59-jähriger Mann auf einem Parkplatz in der Unteren Schrangenstraße in Lüneburg beim Aussteigen aus seinem Pkw ein neben ihm geparktes Fahrzeug. Als Zeugen ihn auf den Schaden ansprachen, beleidigte er diese und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Feuerwerkskörper in Sporthalle geworfen

Am Freitag, gegen 17:10 Uhr, warf ein unbekannter Täter Feuerwerkskörper in eine Sporthalle auf dem Gelände der Lüneburger Universität. Der Böller detonierte in der Halle. Es entstand Sachschaden am Hallenboden. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich mehrere Sporttreibende in der Halle. Sie blieben unverletzt. Der Täter konnte in unbekannte Richtung flüchten.

Alkoholisierte Kinder auf Schulhof

Am Samstag, gegen 23:30 Uhr, wurden auf dem Schulhof einer Schule im Oedemer Weg in Lüneburg zwei 13-jährige Mädchen angetroffen. Sie waren stark alkoholisiert. Eins der Mädchen pustet beinahe 2 Promille. Beide wurden der Lüneburger Kinderklinik zugeführt.

Körperlicher Übergriff

Am Sonntagmorgen, gegen 05 Uhr, wurde ein 30-jähriger Mann in der Katzenstraße in Lüneburg von 3 südländisch aussehenden Männern angesprochen. Sie forderten Geld von ihm. Als er ihnen kein Geld gab, schlugen die Täter auf den Mann ein und flüchteten ohne Beute. Auch zu diesem Sachverhalt nimmt die Polizei Lüneburg unter der Telefonnummer 04131/8306-2215 gerne Zeugenhinweise entgegen.

- Landkreis Lüchow-Dannenberg -

Diebstahl von Holzkreuz

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in 29456 Hitzacker im Birkenweg an einer ehemaligen Unfallstelle ein Gedenkholzkreuz eines dort Verstorbenen entwendet. Hinweise nimmt die Polizeistation Hitzacker entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw

Am Mittwoch wurde in den Abendstunden in 19273 Neuhaus im Molkereiweg ein schwarzer Polo beschädigt. Hinweise nimmt die Polizeistation Amt Neuhaus entgegen.

Verkehrsunfallflucht auf Tankstelle

Am Donnerstag gegen 18:00 Uhr ist es zu einer Verkehrsunfallflucht in 29439 Lüchow, Seerauer Straße auf der dortigen Tankstelle gekommen. Ein silbernes Wohnmobil ist gegen die Überdachung der Tankstelle gefahren und hat einen nicht unerheblichen Schaden verursacht. Anschließend entfernte sich das Wohnmobil vom Tankstellengelände. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Lüchow in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Widerstand

Am Samstagabend gegen 21:10 Uhr kam es auf der L 263 Ortsausgang Bergen a.d.Dumme Richtung Landesgrenze Sachsen-Anhalt, Klein Grabenstedt, zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen, u.a. ein 12jähriges Mädchen. Ein Geländewagen mit drei Insassen ist von Bergen Richtung Klein Grabenstedt gefahren, als nach Angaben der Insassen eine unbeleuchtete Simson entgegenkam, so dass sie ausweichen mussten und von der Fahrbahn abkamen und gegen zwei Straßenbäume prallten. Bei den Ermittlungen vor Ort war zunächst unklar wer Fahrzeugführer des Geländewagens ist. Zwei infrage kommende Insassen waren alkoholisiert. Im Rahmen der Notversorgung durch eine RTW-Besatzung griff einer der Insassen einen Rettungssanitäter an. Weiter wurde eine Blutentnahme bei diesem Insassen durchgeführt, wobei der Insasse Widerstand leistete Der Geländewagen erlitt einen Totalschaden, Wert ca. 35000 Euro. Weiter wurden die verletzten Personen in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Es wurden u.a. Strafverfahren wegen Widerstand, Tätlicher Angriff auf Rettungsdienste, Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht eingeleitet.,

Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstagabend befuhr eine 51jährige Frau mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße in 19273 Neuhaus. Bei einer Verkehrskontrolle wurde bei der Fahrzeugführerin ein Atemalkoholwert von 0,85 Promille festgestellt. Gegen die Frau wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

- Landkreis Uelzen -

Randalierer in Uelzen

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Bereich der Straße "An den Zehn Eichen" zu mehreren Sachbeschädigungen. Durch eine bislang unbekannte Täterschaft wurden mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Auch eine Schaufensterscheibe wurde zerstört. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen unter der Rufnummer 0581 930-0 entgegen.

Diebstahl von Baumaterialien

In der Freitagnacht verschafften sich noch unbekannte Täter Zugang in eine Baustelle eines Mehrfamilienhauses in der Ebstorfer Straße. Dort entwendeten sie Vinylböden im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen unter der Rufnummer 0581 930-0 entgegen.

Trunkenheitsfahrten in Uelzen

Am Freitagabend kam es in Uelzen zu zwei Trunkenheitsfahrten. Sowohl der 50-jährige als auch der 53-jährige Fahrzeugführer hatten Promillewerte weit über dem erlaubten Grenzwert - nämlich 1,25 und 1,32 Promille. Auf beide kommt nun ein Strafverfahren zu. Ihre Führscheine wurden beschlagnahmt.

Einbruch in KFZ-Zulassungsstelle

Eine Alarmanlage verhinderte einen Einbruchdiebstahl aus der Uelzener KFZ-Zulassungsstelle. Ein Täter hatte sich durch ein aufgehebeltes Fenster Zugang verschaffen wollen. Er konnte durch die Polizeibeamten noch am Tatort gefasst werden. Die Ermittlungen dauern an.

Teilediebstahl aus PKW

In Rosche kam es zwischen Donnerstagabend und Samstagmorgen zu einem Diebstahl von Fahrzeugteilen. Unbekannte Täter entwendeten unter anderem die Mittelkonsole, das Lenkrad, den Airbag, sowie die Außenspiegel eines hochwertigen Fahrzeuges. Hierzu wurde das verschlossene Fahrzeug zuvor aufgebrochen.

Tödlicher Verkehrsunfall

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 02:45 Uhr, befuhr ein PKW die Landesstraße 233 von Bardenhagen in Richtung Velgen. Nach dem Durchfahren einer leichten Linkskurve kam der PKW aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der PKW gerät in der Folge in Brand. Die fahrzeugführende Person verstarb vor Ort. Die Ermittlungen zu der Identität dauern an. Durch die Unfallaufnahme und Bergung des verunfallten PKW kam es bis in die frühen Morgenstunden zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell