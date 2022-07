Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 23.07.2022

Goslar (ots)

Diebstahl von Metallteilen in Lengde

Am Freitag, den 22.07.2022, um 10.30 Uhr, kam es in der Hauptstraße, 38690 Lengde, zu einem Diebstahl von Metallteilen. Von einem privatem Grundstück wurden dort Metallteile entwendet. Der Schaden beläuft sich bisher auf geschätzte 1850,- EUR. In diesem Zusammenhang gibt es erste Ermittlungshinweise auf einen weißen Transporter. Ergänzende Hinweise oder Beobachtungen nimmt das PK Bad Harzburg unter der Rufnummer 05322/911 110 entgegen.

Unfallflucht in Vienenburg

Am 22.07.2022, in der Zeit von 11.40 Uhr - 12.40 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht auf dem Kundenparkplatz des Rewe Marktes. In diesem Zeitraum wurde dort ein schwarzer Skoda von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Schaden wurde auf 600,- EUR geschätzt. Mögliche Zeugen melden sich bitte beim PK Bad Harzburg unter der Rufnummer 05322/911 110

Ladendieb gestellt - nach Überprüfung in die JVA

Durch einen Verantwortlichen wurde am 22.07.2022, gegen 15.00 Uhr, ein Ladendieb in dem Edeka Center - Bad Harzburg gestellt. Durch eine Streife der Polizeiinspektion Goslar wurde der Sachverhalt aufgenommen - eine Strafanzeige gefertigt. Der Ladendieb hatte Diebesgut von 1159,- EUR bereits zum Diebstahl bereit gelegt. In weiteren Überprüfungen wurde festgestellt, dass nach dem Beschuldigten mit mehreren Haftbefehlen gesucht wird. Er wurde festgenommen und der JVA Goslar zugeführt.

Sachbeschädigung, Beleidigung, Missbrauch von Notrufen in einem Bad Harzburger Mehrfamilienhaus

Im Bad Harzburger Ortsteil Bündheim kommt es in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in einem Mehrfamilienhaus zu einer Beleidigung einer Mitbewohnerin. Im weiteren Verlauf beschädigt der Beschuldigte auch die Wohnungstür der 49jährigen Geschädigten. Gegen den 51jährigen Beschuldigten wurden zwei Strafverfahren eingeleitet. Am Freitag Abend, gegen 19.00 Uhr, kam es in diesem, seitens der Polizei stark frequentiertem Mehrfamilienhaus, unter den einschlägigen, amtsbekannten Personen schon zu einem Einsatz der Polizei und des Rettungsdienstes. Hintergrund war offensichtlich eine Falschmeldung über eine Suizidankündigung. Die Ermittlungen dauern dazu an. Kostenrechnungen werden geprüft.

Beschlagnahmen von 30 Cannabispflanzen

Durch die Hausverwalter einer ehem. Bad Harzburger Ausflugsgaststätte werden am 22.07.2022, im Rahmen einer Hausübergabe/Übernahme verdächtige Pflanzen in einem Abfallcontainer vorgefunden. Die hinzugezogene Polizei bestätigte die Vermutung, dass es sich hier um Cannabispflanzen handeln könnte. Die Pflanzen wurden vor Ort beschlagnahmt. Ein Strafverfahren gegen einen 54jährigen, ehem. Bewohner wurde eingeleitet.

Conrad

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell