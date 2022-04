POL-BI: Hochwertiges Gemälde entwendet

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Heepen - An der Kreuzung Eckendorfer Straße und Altenhagener Straße ist ein Bielefelder mit seinem Motorrad am Mittwochmorgen, 27.04.2022, gestürzt und schwer verletzt worden. Der 56-jährige Motorradfahrer befuhr gegen 09:30 Uhr die Eckendorfer Straße in Richtung stadtauswärts und beabsichtigte, nach links in die Altenhagener Straße abzubiegen. Dazu benutzte er den rechten der ...

mehr