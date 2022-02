Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfall fordert 8.000 Euro Schaden (21.02.22)

Tuttlingen (ots)

Rund 8.000 Euro Schaden an zwei beteiligten Autos hat ein Unfall gefordert, der am Montagnachmittag an der Kreuzung Gartenstraße und Alexanderstraße passiert ist. Ein 54-Jähriger fuhr mit einem VW auf der Gartenstraße in stadtauswärtige Richtung. An der Kreuzung kollidierte er mit einem BMW eines 24 Jahre alten Mannes, der auf der vorfahrtsberechtigten Alexanderstraße in Richtung der Bundesstraße 14 unterwegs war. Verletzt wurde niemand.

