POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 23.07.2022

Trunkenheitsfahrt

Am 22.07.2022 wurde über den polizeilichen Notruf durch einen Zeugen ein Fahrzeugführer gemeldet, der ihm durch seine auffällige Fahrweise im Vorfeld aufgefallen war. Der Fahrer eines VW Caddy konnte daraufhin um 23:13 Uhr auf dem Parkplatz Dannhäuser Berg durch die eingesetzten Polizeibeamten angetroffen und kontrolliert werden. Eine Atemalkoholkontrolle ergab hierbei einen Wert von 2,13 Promille. Gegen den 52-jährigen Mann aus Steinheuterode wurde daraufhin ein Strafverfahren eingeleitet.

Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Am 22.07.2022 versuchten unbekannte Täter in der Zeit von 06:00 bis 19:30 Uhr vergebens die Hauseingangstür eines in Langelsheim befindlichen Einfamilienhauses mit Hilfe eines Werkzeuges aufzuhebeln. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Personen die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Seesen (Tel. 05381 - 944 0) in Verbindung zu setzen.

