POL-OG: Kehl, Leutesheim - Fußgänger von Auto erfasst

Kehl, Leutesheim (ots)

Ein 82 Jahre alter Fußgänger ist am Donnerstagmorgen in der verlängerten Rheinwaldstraße von einem Auto erfasst und hierdurch schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Senior gegen 7:45 Uhr die Straße in Richtung Rhein überqueren und kollidierte hierbei mit einem aus Richtung Freistett herannahenden Ford Transit. Der 82-Jährige wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden dürfte sich im Bereich mehrere Tausend Euro bewegen. Zur Rekonstruktion des Unfalls wird ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Unfallstelle ist derzeit einspurig passierbar.

