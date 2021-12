Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Fahren unter Alkoholeinwirkung und Widerstand geleistet

Lahr (ots)

Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Lahr ist am Mittwochnachmittag einem Hyundai-Fahrer zum Verhängnis geworden. Einer Streife fiel der Wagen gegen 15:30 Uhr in der Dinglinger Hauptstraße aufgrund der an den Tag gelegten Fahrweise auf. Nach einer genaueren Überprüfung des 29-Jährigen konnte festgestellt werden, dass der Autofahrer seinen Wagen mit über 1,8 Promille gesteuert haben dürfte. Überdies wurde der Mann immer aggressiver, beleidigte die anwesenden Beamten und leistete bei der Abgabe einer Blutprobe in einem nahegelegenen Klinikum Widerstand. Nun erwarten ihn gleich mehrere Strafanzeigen.



