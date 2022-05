POL-LIP: Detmold. E-Bikes und E-Scooter gestohlen.

Lippe (ots) - Am Freitag, 13.05.2022 dringen zwei Tatverdächtige in den frühen Abendstunden in der Adenauerstraße in ein leerstehendes Haus ein. Ein Zeuge hört verdächtige Geräusche aus dem Haus und alarmiert die Polizei. Die Polizeistreife kann die beiden Tatverdächtigen im Gebäude festnehmen; sämtliche Kupferrohre und Messingarmaturen waren bereits demontiert. Pressekontakt: Polizei Lippe Leitstelle Telefon: ...

