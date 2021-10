Polizei Düsseldorf

POL-D: Bewaffneter Supermarkt-Überfall in Hassels: Düsseldorfer Ermittler bei Aktenzeichen XY... ungelöst - Sendung am Mittwoch, 13. Oktober 2021 ab 20:15 Uhr

Düsseldorf (ots)

Am kommenden Mittwoch strahlt das ZDF von 20:15 Uhr bis 21:45 Uhr die Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" aus. Dort wird auch der Überfall auf eine Supermarktfiliale in Düsseldorf-Hassels gezeigt. Der zuständige Ermittler wird am Abend im Studio sein.

Am Samstag, dem 21. November 2020 bedrohten zum Zeitpunkt der Geschäftsschließung vier maskierte, bewaffnete Personen die drei Angestellten und drängten sie in die hinteren Räumlichkeiten. Dort zwangen sie die Filialleiterin, den Tresor zu öffnen. Aus dem entnahmen die Täter Münzgeld in vierstelliger Höhe. Auch mit Bildern aus einer Überwachungskamera wurde öffentlich nach den Räubern gefahndet.

Siehe dazu unserere Presseveröffentlichungen:

Sonntag, 22. November 2020: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4770426

Freitag, 18. Dezember 2020: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4795298

In der Sendung werden am Mittwoch, neben dem eigentlichen Filmbeitrag, auch Bewegtbilder aus der Überwachungskamera gezeigt.

Hinweise nimmt das zuständige Raubkommissariat KK 13 der Düsseldorfer Polizei, auch während der Sendung, unter Telefon 0211-8700 entgegen.

Über einen Hinweis auf die Sendung würden wir uns freuen.

