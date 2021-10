Polizei Düsseldorf

POL-D: Velbert - A 535 Richtung Velbert - Motorradunfall in Baustelle - Eine Person schwer verletzt - Starke Verkehrsbeeinträchtigungen

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 10. Oktober 2021, 14:21 Uhr

Der Sturz eines Motorradfahrers am Sonntagnachmittag bei Velbert in einer Baustelle auf der A 535 in Richtung Velbert sorgte vorübergehend für größere Verkehrsstörungen. Der Motorradfahrer aus Heiligenhaus musste mit einem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus geflogen werden.

Laut Zeugenaussagen musste ein 57-jähriger Motorradfahrer aus Mettmann verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender Motorradfahrer, ein 56-Jähriger aus Heiligenhaus, bremste ebenfalls ab, verlor jedoch die Kontrolle über seine Maschine. Er stürzte auf die Fahrbahn. Sein Motorrad rollte noch einige Meter herrenlos weiter, prallte gegen die Maschine des 57-Jährigen und kam letztlich an der rechten Schutzplanke zum Liegen. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die Baustelle in Richtung Velbert für gut eine Stunde gesperrt. Der Verkehr wurde in dieser Zeit über die Anschlussstelle Tönnisheide abgeleitet. Der Verkehr staute sich auf bis zu vier Kilometer zurück.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell