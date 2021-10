Polizei Düsseldorf

POL-D: Vennhausen - Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 10. Oktober 2021, 18:30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Vennhausen wurde ein Radfahrer so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei fuhr ein 17-Jähriger aus Düsseldorf mit seinem Fahrrad auf dem kombinierten Rad-/ Fußweg der Rothenbergstraße in Fahrtrichtung Innenstadt, als ihn von hinten ein Radfahrer (56 Jahre aus Düsseldorf) links überholen wollte. Während des Überholvorgangs kam es zu einer Berührung der Radfahrenden, infolgedessen beide zu Boden stürzten. Der 56-Jährige erlitt schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden.

