POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallflucht auf dem Parkplatz des Wildgeheges - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots) - In der Nacht zum Dienstag, 22.03.2022, gegen 00:40 Uhr, hat mutmaßlich ein defekter Akku einen kleinen Brand in einem Haus in Riedern am Wald verursacht. Durch einen Knall waren die Bewohner des Hauses aus dem Schlaf gerissen worden. Im Arbeitszimmer brannte auf einem Schreibtisch ein Akku samt Ladegerät. Zeitglich lösten die Rauchmelder aus. Die ...

