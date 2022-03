POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Feuerwehr löscht Flächenbrand

Freiburg (ots) - Am Montagmittag, 21.03.2022, hat ein Ehepaar in Weil am Rhein zwei mutmaßliche Handtaschendiebe in flagranti erwischt. Gegen 15:10 Uhr war in der Tram in Friedlingen versucht worden, der 28 Jahre alten Frau das Portemonnaie aus der Handtasche zu ziehen. Das wurde bemerkt. Zusammen mit ihrem Ehemann konnte sie einen 29-jährigen Tatverdächtigen ...

