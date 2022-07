Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 27.07.2022

Goslar (ots)

Goslar

- Verkehrsunfallflucht

Am 26.07.2022, gegen 10:00 Uhr, wurde ein in der Krugwiese abgestellter roter BMW durch einen bislang unbekannten Pkw beim Ein- oder Ausparken beschädigt.

Der BMW war in diesem Zeitraum ordnungsgemäß auf einem Parkplatz vor einem Hotel geparkt und wurde an der hinteren Stoßstange zerkratzt.

Der Schaden, um dessen Begleichung sich der Verursacher nicht kümmerte, sondern einfach davonfuhr, wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Goslar hat zum vorliegenden Sachverhalt die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Durchwahl 05321 339-0 zu melden.

- Zeugenaufruf nach Einbruch in Gastronomiebetrieb

Am Freitag, 22.07.2022, gegen 04:45 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter widerrechtlich in die Lagerräumlichkeiten eines Gastronomiebetriebes in der Springerstraße ein.

Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten nach ersten Ermittlungen Wertgegenstände im vierstelligen Bereich.

Personen, die in dem Tatzeitraum in der Nähe Beobachtungen gemacht haben, die für die Ermittlungen interessant sein könnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der 05321 339-0 zu melden.

Bad Harzburg

- Zeugenaufruf nach Wald- und Vegetationsbrand

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am 25.07.2022, gegen 16:00 Uhr, eine Fläche von rund 300 bis 400 m² Vegetation im Waldgebiet im Bereich "Lange Allee", westlich der Landesstraße 501, in Richtung Westerode, in Brand.

Mehreren alarmierten Ortsfeuerwehren aus Bad Harzburg gelang es, eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern und es zeitnah abzulöschen. Eine abschließende Schadenshöhe steht nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht fest.

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizei Goslar hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung machen können, sich unter der 05321 339-0 zu melden.

i.A. Brych, PK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell