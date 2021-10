Polizei Dortmund

POL-DO: Betrug mit gestohlener EC-Karte: Wer erkennt den Tatverdächtigen?

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1158

Mit einer gestohlenen EC-Karte hob ein Unbekannter am 26. Juli 2021 an einem Geldautomaten in der Deininghauser Straße in Dortmund Bargeld ab.

Bisher ist es nicht gelungen, den Tatverdächtigen zu identifizieren. Das Amtsgericht Dortmund ordnete deshalb die Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos an.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer erkennt die auf den Fotos abgebildete Person? Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell