POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 29.07.2022

Goslar (ots) - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Am 26.07.2022 in der Zeit von 13:00 bis 22:15 Uhr löste ein bisher unbekannter Beschuldigter die Radmuttern des Pkw der Geschädigten. Das Fahrzeug stand im genannten Zeitraum in dem Parkhaus der Asklepios-Klinik in Seesen. Eine solche Tathandlung stellt einen versuchten gefährlichen Eingriff in den ...

