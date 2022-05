Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in KiTa - Geldkassette gestohlen

Hagen-Altenhagen (ots)

In dem Zeitraum zwischen Montagabend (09.05.2022) und Dienstagmorgen brachen bislang unbekannte Täter in eine Kindertagesstätte in Altenhagen ein und stahlen eine Geldkassette. Eine 47-jährige Mitarbeiterin der KiTa in der Weißenburger Straße alarmierte am Dienstag, gegen 07.00 Uhr, die Polizei. Sie bemerkte ein aufgehebeltes Fenster und sah außerdem, dass mehrere Schubladen und Schränke in den Räumlichkeiten offen standen. Am Vorabend, gegen 23.00 Uhr, war dies noch nicht der Fall. Auf den ersten Blick stellten die Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätte das Fehlen einer Geldkassette aus einem der Schränke fest. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und übergaben den Tatort sowie die weiteren Ermittlungen an die Kripo. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

