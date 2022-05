Polizei Hagen

POL-HA: Arbeitsunfall mit zwei Schwerverletzten

Hagen-Herbeck (ots)

In der Straße Lange Eck ereignete sich am Dienstag, 10.05.2022, ein Betriebsunfall in einer Firma. Gegen 9 Uhr wurden dort zwei Männer (25, 55) schwer verletzt, als ihnen zeitgleich ein schwerer Metallgegenstand auf den Kopf fiel. Die Verletzungen sind nicht lebensgefährlich. Die Hagener Kripo erschien am Unfallort und informierte das Amt für Arbeitsschutz. (hir)

