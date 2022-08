POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 01.08.22

Goslar (ots) - Goslar - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht Am 28.07.2022, zwischen 14:45 Uhr und 18:00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich mit seinem PKW den Dr.-Wachler-Weg in Richtung Claustorwall. Hierbei stieß er gegen einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten grauen Opel Astra, wodurch dieser u.a. am linken Außenspiegel ...

mehr