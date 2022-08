Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Falscher Handwerker:

Am Montag, den 01.08.2022, erhielt ein 86-jähriger Mann in Bad Harzburg unerwarteten Besuch. Gegen 10.00 Uhr klingelte ein ihm unbekannter Mann an der Haustür. Er gab vor von einer ortsansässigen Firma zu sein und wollte ihn auf einen Schaden auf seinem Dach aufmerksam machen und ihm eine Beratung geben. Der 86jährige ließ ihn daraufhin in die Wohnung. Hier ließ sich der Besucher die Wohnung zeigen und bot dann einen Entrümpelungsservice an. Der 86jährige ging jedoch nicht auf die Angebote ein, sodass der unbekannte Mann die Wohnung daraufhin wieder verließ. Eine Nachfrage bei der ortsansässigen Firma ergab, dass der angebliche Handwerker dort nicht beschäftigt sei. Da es sich möglicherweise um eine vorbereitende Betrugshandlung handeln könnte, ist entsprechende Vorsicht geboten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell