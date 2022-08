POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 04.08.2022

Goslar (ots) - Seesen Am 02.08.22 gegen 11:00 Uhr wird im Rahmen von Abrissarbeiten in Engelade ein Bauarbeiter durch einen Bagger an der Hand verletzt. Aufgrund der Verletzung wird der Arbeiter auf dem Luftweg in eine Spezialklinik transportiert. Das Gewerbeaufsichtsamt erhielt Kenntnis und übernimmt die Ermittlungen zu dem Arbeitsunfall. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Goslar Polizeikommissariat Seesen Telefon: ...

