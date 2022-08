Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 05.08.2022

Verkehrsunfallfluchten

Nach zwei angezeigten Verkehrsunfallfluchten sucht die Polizei Clausthal-Zellerfeld nach den Verursachern und eventuell vorhanden Unfallzeugen.

Am Mi., 03.08.22, 10:45 Uhr bis 11 Uhr, wurde ein abgestellter blauer VW Bus in der Straße Sorge durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

In der Nacht von Do., 04.08.22, auf Fr., 05.08.22, wurde in der Straße Am Waldseebad ein heller Seat Ibiza ebenfalls durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hier wird der Sachschaden auf 2000 Euro geschätzt.

Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizei unter 05323/94110-0.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Bereits am Mittwochnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Bauhofstraße. Ein 35jähriger Mann aus Huy fuhr an einem liegengebliebenen Transporter in Richtung Feldgrabengebiet links vorbei. Ein 53 Jahre alter Fahrer aus Osterode bog zur selben Zeit vom Gelände des Bauhofes nach rechts in die Straße ein. Dabei achtete der Fahrer vermutlich lediglich auf den von links kommenden Verkehr, so dass er mit dem vorbeifahrenden Pkw kollidierte. Der 31jährige Beifahrer des vorbeifahrenden Pkw wurde dabei leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme fiel den Polizeibeamten auf, dass der 35jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der Gesamtschaden wird auf 38000 Euro geschätzt.

Auslösung eines Rauchmelders

Am Fr., 05.08.22, 00:24 Uhr, löste ein Rauchmelder in einer Wohnung in der Berliner Straße aus. Der stark alkoholisierte Bewohner (30 Jahre alt) hatte vergessen seinen Herd auszuschalten. Es entstand weder Personen- noch Gebäudeschaden. Die Polizeibeamte stellten in der Wohnung dann allerdings Drogen und einen Schlagring fest. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.

