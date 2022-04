POL-PPWP: Zeugen einer Verkehrsgefährdung gesucht

Pirmasens (ots) - Die Identität des Mannes, der am 18. März 2022 in einem Supermarkt verstorben ist (wir berichteten zuletzt: https://s.rlp.de/iVbCY), steht weiterhin nicht fest. Die Polizei erhoffte sich durch eine Ausstrahlung des Falls in der Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" am Mittwochabend Hinweise aus der Bevölkerung. Nach der Sendung gingen etwa 40 ...

mehr