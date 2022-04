POL-PPWP: Mehr Schaden als Beute

Kaiserslautern (ots) - Wegen eines Energy-Drinks im Wert von einem Euro ist ein Junge aus dem Landkreis am Dienstag kriminell geworden. Der 13-Jährige wurde dabei erwischt, als er in einem Supermarkt in der Fruchthallstraße versuchte, eine Getränkedose an der Kasse vorbeizuschmuggeln. Der Junge hatte zusammen mit zwei Freunden den Markt besucht und sich am Getränkeregal bedient. An der Kasse legte er zwei Dosen des ...

