Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl bleibt nicht unbestraft

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Energy-Drinks im Wert von einem Euro ist ein Junge aus dem Landkreis am Dienstag kriminell geworden. Der 13-Jährige wurde dabei erwischt, als er in einem Supermarkt in der Fruchthallstraße versuchte, eine Getränkedose an der Kasse vorbeizuschmuggeln.

Der Junge hatte zusammen mit zwei Freunden den Markt besucht und sich am Getränkeregal bedient. An der Kasse legte er zwei Dosen des "Energiegetränks" aufs Band - der Hausdetektiv hatte jedoch gesehen, dass der Junge zuvor drei Dosen gegriffen hatte. Die fehlende Dose fand sich schließlich in der Tasche seines Hoodies.

Der 13-Jährige gilt zwar vor dem Gesetz noch als strafunmündig; er wird sich aber wohl künftig einen anderen Einkaufsmarkt suchen müssen. Was seine Mutter, die den Filius bei der Polizei abholte, zu dem Diebstahl sagte, ist nicht bekannt. |cri

