Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kupferdiebe schlagen zu

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Kupferdiebe haben in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Neustadter Straße in Frankenstein zugeschlagen. Einem Anwohner fiel auf, dass auf dem Grundstück gelagerte Kupferrohre und Kabel fehlten. Nach Angaben des Mannes müssen unbekannte Täter die Sachen zwischen Sonntag, 21 Uhr und Montag, 7 Uhr entwendet haben. Von den Dieben fehlt bislang jede Spur. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße, Telefon 0631 369-2150, entgegen. |elz

