Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, K32/ Unerwartetes Messergebnis

Coesfeld (ots)

Fünf Autos in rund anderthalb Stunden zu blitzen, ist erstmal nicht außergewöhnlich. Wenn die fünf Fahrzeuge jedoch von einem Halter stammen, gucken auch die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats in Dülmen nicht schlecht. So jetzt geschehen. Die Bögen gingen nach einer Geschwindigkeitskontrolle Ende Juni auf der K32 in Rosendahl raus. Alle Autos waren zwischen 8.03 Uhr und 9.49 zu schnell. Nun kamen die Fragebögen von der Firma aus dem Raum Stuttgart zurück. Inklusive Hinweis, wer am Steuer saß. Die vier Männer und eine Frau dürfen sich auf ein Verwarnungsgeld einstellen.

