POL-CUX: Schwertransporte ohne Genehmigung (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots) - In der vergangenen Woche kam es im Bereich Geestland-Debstedt zu mehreren Einbrüchen oder Einbruchsversuchen. Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Freitag (06.05.2022) hierbei auf verschiedene Weise in Einfamilienhäuser oder Wohnungen im Spadener Weg und der Langener Straße ein und entwendeten unter anderem Bargeld. In einem Fall wurde der unbekannter Täter wahrscheinlich durch im Haus ...

mehr