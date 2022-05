Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall auf dem Gelände der Wichernschule in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Am gestrigen Montag (09.05.2022) kam es gegen 10:10 Uhr auf dem Gelände der Wichernschule in Cuxhaven zu einem schweren Verkehsunfall. Eine 18-jährige Schülerin hatte sich hierbei eigenständig auf den Boden gelegt. Ein 48-jähriger Cuxhavener als Fahrer eines Lieferdienstes übersah die junge Frau. Sie wurde noch auf dem Boden liegend von dem Transporter erfasst. Durch den Unfall erlitt Sie schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Transporters erlitt einen schweren Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

