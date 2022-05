POL-CUX: Mehrere Verkehrsdelikte am Wochenende - Alkoholisierte Frau fährt mit ihren PKW in Vorgarten

Cuxhaven (ots) - Cadenberge - Einbruchdiebstahl in Kfz-Werkstatt In der Nacht von Freitag den 06.05.2022 auf Samstag den 07.05.2022 drangen bislang Unbekannte in eine Kfz-Werkstatt in der Bergstraße ein. Hieraus wurden unter anderem zwei rote Oldtimer-Krafträder der Marken Ardie (Baujahr 1950) und Zündapp (Baujahr 1973) entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hemmoor unter Tel. 04771/6070. +++ Cuxhaven - ...

