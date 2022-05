Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Presseinformation der Polizeiinspektion Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Cadenberge - Einbruchdiebstahl in Kfz-Werkstatt

In der Nacht von Freitag den 06.05.2022 auf Samstag den 07.05.2022 drangen bislang Unbekannte in eine Kfz-Werkstatt in der Bergstraße ein. Hieraus wurden unter anderem zwei rote Oldtimer-Krafträder der Marken Ardie (Baujahr 1950) und Zündapp (Baujahr 1973) entwendet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Hemmoor unter Tel. 04771/6070.

+++

Cuxhaven - Fahrraddiebstähle

Am Sonntag den 08.05.2022, ca. 00.45 Uhr, wurden im Töpfers Weg zwei vor einem Haus angeschlossene Mountainbikes entwendet. Unbekannte hatten hier zuvor mittels eines Trennschleifers die Schlösser durchtrennt.

In der Nacht von Samstag den 07.05.2022 auf Sonntag den 08.05.2022 sind im Häfchenweg zwei hochwertige Pedelecs der Marke Cube Stereo Hybrid von einem PKW-Fahrradträger entwendet worden. Diese waren auf dem Fahrradträger angeschlossen und zusätzlich mittels Faltschlössern gesichert. Dennoch gelang es Unbekannten diese Sicherungen zu überwinden und einen Schaden von über 8000 Euro zu verursachen.

In beiden Fällen bittet die Polizei Cuxhaven um sachdienliche Hinweise unter Tel.: 04721/5730

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell