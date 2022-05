POL-CUX: Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben"

Cuxhaven (ots) - Geestland. Am Dienstagvormittag (03.05.2022) kam es in der Gröpelinger Straße in Bad Bederkesa zu einer Unfallflucht. Ein Fahrzeugführer fuhr zu dicht an einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw vorbei und stieß gegen den Seitenspiegel. Dieser wurde dabei beschädigt. Der Verursacher hielt kurz darauf an, kam fußläufig zurück und begutachtete den Schaden. Danach ging er zu seinem Fahrzeug zurück und ...

mehr