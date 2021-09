Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Toilettenhäuser gesprengt - 1.400 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Emmi-Lademann-Straße

06.09.2021, 21.50 Uhr

Am Montagabend wurde der Polizei gegen 21.50 Uhr durch eine Anruferin eine lautstarke Explosion im Bereich der Straße Magdeburger Tor gemeldet.

Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen aus und konnte im Bereich des Neubaugebietes in der Emmi-Lademann-Straße zwei gesprengte Dixi-Toilettenhäuser feststellen.

Die Toilettenhäuschen standen vor einem im Rohbau befindlichen Wohngebäude. An einigen Teilen der zwei zerstörten Dixi-Toiletten können die Polizisten Rußanhaftungen feststellen. Die vier Wände der Toilette wurden in alle Richtungen gesprengt. Das Dach wurde durch die Explosion ebenfalls abgetrennt. Lediglich der Bodenbereich der Toilette befand sich noch an der Ausgangsposition. Der Schaden dürfte sich auf rund 1.400 Euro belaufen.

Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung bzw. dem Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion gegen Unbekannt eingeleitet.

Die Ermittler hoffen darauf, dass trotz der Dunkelheit Anwohner, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise an die Polizeiwache am Ludgerihof, Rufnummer 05351/521-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell