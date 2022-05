Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Wohnwagen ++++ Einbruchsversuch in Langen

Cuxhaven (ots)

Neuhaus. Zwischen Sonntagabend (01.05.2022) - 20:00 Uhr und Dienstagnachmittag (03.05.2022) 15:30 Uhr betraten bisher unbekannte Täter ein Grundstück in der Straße Bürgerpark in Neuhaus und brachen dort in eine Wohnung und insgesamt drei Wohnwagen ein. Entwendet wurden Schmuck, Bargeld und hochwertige Haushaltsgegenstände. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Hemmoor (Telefon 04771 6070) zu melden.

++++

Geestland-Langen. Am Dienstagmittag (03.05.2022) brach ein bislang unbekannter Täter gegen 12:00 Uhr in ein Einfamilienhaus im Ohldorpsweg ein. Im Gebäude wurde er von einer im Haus arbeitenden Pflegekraft überrascht und flüchtete im Anschluss ohne Diebesgut vom Tatort. Beschrieben wurde der Täter als männlich, ca. 30j alt, ca. 170cm groß, dunkle Haare, Flanellhemd in schwarz/rot kariert. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Geestland (04743 9280) zu melden.

