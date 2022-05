Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Einbrüche in Geestland - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

In der vergangenen Woche kam es im Bereich Geestland-Debstedt zu mehreren Einbrüchen oder Einbruchsversuchen. Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Freitag (06.05.2022) hierbei auf verschiedene Weise in Einfamilienhäuser oder Wohnungen im Spadener Weg und der Langener Straße ein und entwendeten unter anderem Bargeld. In einem Fall wurde der unbekannter Täter wahrscheinlich durch im Haus befindliche Hunde abgeschreckt. Aufgrund der Nähe der Tatorte wird ein möglicher Zusammenhang der Taten geprüft. In der gleichen Nacht meldeten Anwohner aus der Straße Im Busch eine verdächtige Person im Bereich der dortigen Grundstücke. Diese Person wurde videografiert, konnte aber nicht mehr angetroffen werden. Diese wird beschrieben als ca. 180cm groß, ca. 30-40j alt, mitteleuropäisches Aussehen, bekleidet mit einem grauen Mantel, einer Jeans und Hemd. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

