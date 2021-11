Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Polizei stellt Waffen und verbotene Gegenstände in Butzbach sicher + schwarzes E-Bike am Bahnhof in Bad Vilbel gestohlen + u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 08.11.2021

Junger Mann lässt es krachen - Polizei stellt Waffen und verbotene Gegenstände sicher Butzbach: Schüsse in Hoch-Weisel meldete ein besorgter Bürger der Polizei-Leitstelle am Sonntag (7.11.) in den frühen Morgenstunden. Mit mehreren Einsatzwagen rückte die Polizei daraufhin aus und konnte einen 20-Jährigen antreffen, der für die Aufregung und den Lärm verantwortlich zu sein scheint. Der erheblich alkoholisierte Mann hatte offenbar mit seiner Schreckschusswaffe mehrere Schüsse im Hof eines Anwesens in der Wörnergasse abgegeben. Dabei verletzte er niemanden, sorgte in der Nachbarschaft jedoch für einen ordentlichen Schrecken. Die Polizei fand bei ihm außerdem noch einen Teleskopschlagstock und einen Schlagring. Die Waffen stellte die Polizei sicher. Um den tatsächlichen Grad der Alkoholisierung festzustellen, führte ein Arzt bei dem Mann eine Blutentnahme durch. Er verbrachte die weiteren Stunden in der Ausnüchterungszelle der Polizeistation, bevor er auf freien Fuß gesetzt wurde. Den jungen Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Hinteres Nummernschild gestohlen

Rosbach: Zwischen Samstagabend (6.11.) und Sonntagmittag (7.11.) verschwand das amtliche Kennzeichen eines Ford Focus in der Homburger Straße. Bislang unbekannte Diebe entwendeten das hintere Nummernschild FB - AN 1988 während der graue PKW in Ober-Rosbach parkte. Hinweise zum Diebstahl des Kennzeichens nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Schwarzes E-Bike am Bahnhof gestohlen

Bad Vilbel: An einem Fahrradständer "Am Südbahnhof" stellte am Samstag (6.11.) gegen 17.50 Uhr eine Radlerin ihr schwarzes Fahrrad ab. Sie versah das E-Bike mit einem Schloss, um es vor Diebstahl zu schützen und ging ihrer Wege. Als die Frau kurz vor 20 Uhr zurückkehrte, um mit dem schwarzen Kalkhoff Damenrad weiter zu fahren, stellte sie den Diebstahl fest. Diebe hatten während ihrer Abwesenheit das Schloss durchtrennt und das über 2000 Euro teure Fahrrad gestohlen. Hinweise auf Tat, Täter und den Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 entgegen.

