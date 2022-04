POL-HSK: Betrug übers Telefon - falsche Lottogesellschaft ruft an

Hochsauerlandkreis (ots) - Neheim In der Nacht von Sonntag auf Montag brachen unbekannte Täter das Tor zu einem metallverarbeitenden Betrieb in der Von-Siemens-Straße auf. Sie gelangten so auf den Betriebshof und stahlen ca. 600 Kg Messing aus den Lagerbehältern. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Volker Stracke Telefon: ...

mehr