POL-DU: Altstadt: Polizei fasst mutmaßliche Supermarkteinbrecher

Zwei Männer (24 und 45 Jahre alt) sollen in der Nacht zu Mittwoch (9. März, gegen 2 Uhr) in einen Supermarkt an der Münzstraße eingebrochen sein. Was die Täter nicht wussten: Als sie an der Eingangstür hantierten, lösten sie einen Alarm aus. Die Polizei rückte aus und nahm die beiden Verdächtigen wenige Minuten später im Eingangsbereich des Geschäfts fest. Die Beamten fanden bei der Durchsuchung unter anderem einen offenbar gestohlenen Rasierapparat in den Taschen eines der Verdächtigen. Die beiden müssen sich wegen des Verdachts des Diebstahls jetzt mit einem Verfahren auseinandersetzen.

