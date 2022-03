Polizei Duisburg

POL-DU: Baerl: Zu hohe Geschwindigkeit führt offenbar zu Unfall mit tödlichem Ausgang

Duisburg (ots)

Erste Ermittlungen des Verkehrskommissariats der Duisburger Polizei haben ergeben: Zu hohe Geschwindigkeit war am Sonntagvormittag (6. März, gegen 10:35 Uhr) anscheinend die Ursache des tödlichen Unfalls im Bereich der Binsheimer Straße/Woltershofer Straße. Der 20-jährige Fahrer des Volvo war offenbar so schnell unterwegs, dass er von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Die genauen Umstände des Unfalls sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

