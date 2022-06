BPOLI LUD: Einkaufstrip nach Polen hat Konsequenzen

Görlitz (ots) - Als in der vergangenen Nacht ein Mann in der Görlitzer Uferstraße mit sich selbst redend daher lief, sich anschließend in einen Audi setzte und dann ca. drei Minuten benötigte, um rückwärts aus einer Parklücke zu fahren, wurde eine Streife der Bundespolizei stutzig. Nachdem der Audi-Fahrer kurz darauf angehalten wurde, vergingen weitere 15 ...

mehr